Росіяни вбили 6 цивільних на Херсонщині та Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 6 цивільних на Херсонщині та Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ посилює терор в Україні
Read in English

Протягом минулої доби, 5 вересня, російські окупанти вбили ще шістьох мирних мешканців у Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляють місцеві ОВА.

Головні тези:

  • Росіяни атакують критичну та соціальну інфраструктуру в Україні.
  • Також ворог знеструмив дільницю перед Слов'янськом.

Армія РФ посилює терор в Україні

Як повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, протягом минулої доби у регіоні російські загарбники вбили трьох людей у Сіверську та одну в Білицькому.

Окрім того, наголошується, що ще один мирний мешканець в області дістав поранення — в Олексієво-Дружківці.

На Херсонщині через російську агресію дві людини загинули, ще 2 — дістали поранення, зокрема й дитина.

Місцева влада звертає увагу на те, що російські окупанти завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Також вказано, що ворог пошкодив багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Вранці 6 вересня армія РФ обстріляла залізничну інфраструктуру на Донеччині, затримуються потяги.

Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках, — попереджає "Укрзалізниця".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він може приїхати до Києва". Зеленський публічно звернувся до Путіна
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 960 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 68 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?