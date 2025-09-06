Росіяни вбили 6 цивільних на Херсонщині та Донеччині

Протягом минулої доби, 5 вересня, російські окупанти вбили ще шістьох мирних мешканців у Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляють місцеві ОВА.

Армія РФ посилює терор в Україні

Як повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, протягом минулої доби у регіоні російські загарбники вбили трьох людей у Сіверську та одну в Білицькому.

Окрім того, наголошується, що ще один мирний мешканець в області дістав поранення — в Олексієво-Дружківці.

На Херсонщині через російську агресію дві людини загинули, ще 2 — дістали поранення, зокрема й дитина.

Місцева влада звертає увагу на те, що російські окупанти завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Також вказано, що ворог пошкодив багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Вранці 6 вересня армія РФ обстріляла залізничну інфраструктуру на Донеччині, затримуються потяги.