Сили ППО знешкодили 68 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 5-6 вересня російські загарбники здійснювали атаку 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО встигли успішно знешкодити 68 ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях.
- Ворожі дрони збивали на півночі та сході країни.
Повітряний бій Росії та України 5-6 вересня
Нова атака російських окупантів розпочалася ще об 18:00 5 вересня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
