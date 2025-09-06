Українські воїни ліквідували ще 960 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 960 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України вбили та поранили 960 російських загарбників. Що важливо розуміти, загальні втрати ворога у війні сягнули 1 087 180 особового складу.

Головні тези:

  • Розпочався 1291 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 6 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 087 180 (+960) осіб,

  • танків — 11 161 (+2) од;

  • артилерійських систем — 32 474 (+39) од;

  • засобів ППО — 1 217 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 523 (+256) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 60 950 (+119) од;

  • спеціальної техніки — 3 957 (+1) од.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

Також вказано, що 5 вересня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб.

Ба більше, противник здійснив 4 932 обстріли, з них 32 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Мерц розкритикував заяву фон дер Ляєн
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Трамп висунув Європі нову вимогу
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він може приїхати до Києва". Зеленський публічно звернувся до Путіна
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?