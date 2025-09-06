Українські воїни ліквідували ще 960 російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України вбили та поранили 960 російських загарбників. Що важливо розуміти, загальні втрати ворога у війні сягнули 1 087 180 особового складу.
Головні тези:
- Розпочався 1291 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 6 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 087 180 (+960) осіб,
танків — 11 161 (+2) од;
артилерійських систем — 32 474 (+39) од;
засобів ППО — 1 217 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 523 (+256) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 60 950 (+119) од;
спеціальної техніки — 3 957 (+1) од.
Також вказано, що 5 вересня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб.
Ба більше, противник здійснив 4 932 обстріли, з них 32 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.
