Украинские воины ликвидировали еще 960 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 960 российских захватчиков. Что важно понимать, общие потери врага в войне достигли 1087180 личного состава.
Главные тезисы
- Начался 1291 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 6 сентября 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 087 180 (+960) человек,
танков — 11 161 (+2) ед;
артиллерийских систем — 32 474 (+39) ед;
средств ПВО — 1217 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 56 523 (+256) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 60 950 (+119) ед;
специальной техники — 3 957 (+1) ед.
Также указано, что 5 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб.
Более того, противник совершил 4 932 обстрела, из них 32 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5781 дрон-камикадзе.
