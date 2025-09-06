Украинские воины ликвидировали еще 960 российских оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 960 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 960 российских захватчиков. Что важно понимать, общие потери врага в войне достигли 1087180 личного состава.

  • Начался 1291 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 6 сентября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 087 180 (+960) человек,

  • танков — 11 161 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 32 474 (+39) ед;

  • средств ПВО — 1217 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 56 523 (+256) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 60 950 (+119) ед;

  • специальной техники — 3 957 (+1) ед.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских средства, одну радиолокационную станцию, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

Также указано, что 5 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб.

Более того, противник совершил 4 932 обстрела, из них 32 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5781 дрон-камикадзе.

