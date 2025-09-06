Силы ПВО обезвредили 68 дронов во время новой атаки РФ
Украина
Силы ПВО обезвредили 68 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 5-6 сентября российские захватчики совершали атаку 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО успели успешно обезвредить 68 вражеских целей.

  • Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 8 локациях.
  • Вражеские дроны сбивали на севере и востоке страны.

Воздушное сражение России и Украины 5-6 сентября

Новая атака российских оккупантов началась еще в 18:00 5 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Несколько вражеских БПЛА — в воздухе, атака продолжается! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

