Силы ПВО обезвредили 68 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 5-6 сентября российские захватчики совершали атаку 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО успели успешно обезвредить 68 вражеских целей.

Воздушное сражение России и Украины 5-6 сентября

Новая атака российских оккупантов началась еще в 18:00 5 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.