Армия РФ убила 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Армия РФ убила 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ усиливает террор в Украине
За прошедшие сутки, 5 сентября, российские оккупанты убили еще шестерых мирных жителей в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщают местные ОВД.

Главные тезисы

  • Россияне атакуют критическую и социальную инфраструктуру в Украине.
  • Также враг обесточил участок перед Славянском.

Армия РФ усиливает террор в Украине

Как сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, за прошедшие сутки в регионе российские захватчики убили трех человек в Северске и одного в Белицком.

Кроме того, указано, что еще один мирный житель в области получил ранения — в Алексеево-Дружковке.

В Херсонской области из-за российской агрессии два человека погибли, еще 2 — получили ранения, в том числе и ребенок.

Местные власти обращают внимание на то, что российские оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам населенных пунктов области.

Также указано, что враг повредил многоэтажку и 8 частных домов.

Утром 6 сентября армия РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области, задерживаются поезда.

Есть обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения. Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках, — предупреждает "Укрзализныця".

