ГУР показал срыв прорыва армии РФ на Днепропетровщину — видео

Главное управление разведки Украины демонстрирует новые успехи воинов подразделения "Братство", которые сдерживают российских захватчиков в Донецкой области и делают невозможным проникновение сил врага на территорию Днепропетровщины.

Еще одна попытка прорыва россиян завершилась провалом

Воины батальона "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины смогли успешно сорвать планы российских захватчиков прорваться к границам Днепропетровской области.

Как сообщает ГУР, малыми группами солдаты РФ пытались пройти за линию столкновения.

Более того, они предпринимали попытки занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и последующих атак на украинские позиции.

Российские захватчики, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства".

На видео можно увидеть взрывные кадры элиминации вражеских укрытий:

Вооруженная борьба продолжается! — отмечают украинские разведчики. Поделиться

Что важно понимать, 30 августа Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских оккупантов в районе Доброполья Донецкой области.