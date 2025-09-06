ГУР показал срыв прорыва армии РФ на Днепропетровщину — видео
ГУР показал срыв прорыва армии РФ на Днепропетровщину — видео

ГУР
ГУР
Читати українською

Главное управление разведки Украины демонстрирует новые успехи воинов подразделения "Братство", которые сдерживают российских захватчиков в Донецкой области и делают невозможным проникновение сил врага на территорию Днепропетровщины.

Главные тезисы

  • Выжившие после ударов украинских дронов оккупанты были ликвидированы штурмовиками "Братства".
  • Смотрите видео работы украинских разведчиков.

Еще одна попытка прорыва россиян завершилась провалом

Воины батальона "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины смогли успешно сорвать планы российских захватчиков прорваться к границам Днепропетровской области.

Как сообщает ГУР, малыми группами солдаты РФ пытались пройти за линию столкновения.

Более того, они предпринимали попытки занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и последующих атак на украинские позиции.

Российские захватчики, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства".

На видео можно увидеть взрывные кадры элиминации вражеских укрытий:

Вооруженная борьба продолжается! — отмечают украинские разведчики.

Что важно понимать, 30 августа Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских оккупантов в районе Доброполья Донецкой области.

Более того, отдельные группы врага удалось отрезать от снабжения.

