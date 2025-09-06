Иран существенно ослабил поддержку России — что произошло

Согласно данным Главного управления разведки Украины, поддержка страны-агрессорки России со стороны одного из главных союзников Ирана значительно сократилась с начала полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Как утверждают иностранные СМИ, Иран уже разочаровался в России.
- Кроме того, у Тегерана много собственных проблем, которые нужно решать.
Сотрудничество Ирана и РФ начало слабеть
С заявлением по этому поводу выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Он официально подтвердил, что объемы иранской помощи страны-агрессорцы существенно упали по сравнению с предыдущими годами.
Одна из главных причин таких изменений — конфликты на Ближнем Востоке и обострение ситуации не только в регионе, но и в самом Иране.
Ни для кого не секрет, что официальный Тегеран наиболее активно помогал стране-агрессорке снабжением ударных беспилотников типа "шахед", а также передавал другую номенклатуру вооружения.
Однако враг смог локализовать производство "шахедов", поэтому непосредственная зависимость от Ирана значительно сократилась.
Как отметил Андрей Юсов, Россия масштабировала производство ударных беспилотников "Шахед" или "Герань-2".
По состоянию на сегодняшний день она может производить до 2 700 штук каждый месяц.
Согласно данным CNN, Иран начал разочаровываться в сотрудничестве с Кремлем, ведь около 90% производства Shahed находится на территории России.
Кроме того, РФ начала производить более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.
