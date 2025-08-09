Иран набросился на Трампа из-за строительства Зангезурского транспортного коридора
Иран набросился на Трампа из-за строительства Зангезурского транспортного коридора

Иран
Иран заблокирует строительство поддерживаемого США транспортного коридора на Южном Кавказе. Это будет сделано даже без помощи России.

Главные тезисы

  • Иран против строительства Зангезурского транспортного коридора через Южный Кавказ и обещает блокировать проект, считая его угрозой региональной безопасности.
  • Иран убежден, что разработка транзитного маршрута через Армению предоставит США чрезмерные права и возможность вмешиваться в региональные конфликты.
  • Иран предупреждает Трампа, что коридор может изменить границы, раздробить Армению и ограничить доступ Ирана к региону.

Иран угрожает Трампу из-за Зангезурского коридора

Об этом заявил старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа заключили мирное соглашение.

Документ, в частности, дает Вашингтону исключительные права на разработку транзитного маршрута через Армению (имеется в виду Зангезурский коридор). Он соединит материковый Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

Причем управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с правом дальнейшего продления.

По словам Али Акбара Велаяти, это поставит под угрозу региональную безопасность и изменит геополитическую карту региона, и именно поэтому Иран будет блокировать строительство.

Господин Трамп считает, что Кавказ — это недвижимость, которую он может сдать в аренду на 99 лет. Этот проход не станет воротами для наемников Трампа — он станет их кладбищем.

Он добавил, что Иран "всегда выступал против" Зангезурского коридора, заявив, что он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана к региону.

Также он сказал, что, когда Турция и Азербайджан продвигали ранее этот план, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы продемонстрировать готовность заблокировать его.

С Россией или без России мы будем действовать в интересах обеспечения Южного Кавказа, — говорит Велаяти, добавив, что, по его мнению, Москва также выступает против коридора по стратегическим соображениям.

Назвав этот коридор "политическим сговором, а не просто торговым проходом", Велаяти сказал, что он откроет НАТО возможность занять позицию "змеи" между НАТО и Россией.

Он утверждает, что ни одно правительство Армении не может легитимно согласиться на "раздел" своей территории, несмотря на давление США.

Также по его утверждению, премьер Армении Пашинян якобы заявлял ранее выступавшему против этого маршрута иранскому руководству.

