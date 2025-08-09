Иран набросился на Трампа из-за строительства Зангезурского транспортного коридора

Иран заблокирует строительство поддерживаемого США транспортного коридора на Южном Кавказе. Это будет сделано даже без помощи России.

Иран угрожает Трампу из-за Зангезурского коридора

Об этом заявил старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа заключили мирное соглашение.

Документ, в частности, дает Вашингтону исключительные права на разработку транзитного маршрута через Армению (имеется в виду Зангезурский коридор). Он соединит материковый Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

Причем управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с правом дальнейшего продления.

По словам Али Акбара Велаяти, это поставит под угрозу региональную безопасность и изменит геополитическую карту региона, и именно поэтому Иран будет блокировать строительство.

Господин Трамп считает, что Кавказ — это недвижимость, которую он может сдать в аренду на 99 лет. Этот проход не станет воротами для наемников Трампа — он станет их кладбищем. Поделиться

Он добавил, что Иран "всегда выступал против" Зангезурского коридора, заявив, что он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана к региону.

Также он сказал, что, когда Турция и Азербайджан продвигали ранее этот план, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы продемонстрировать готовность заблокировать его.

С Россией или без России мы будем действовать в интересах обеспечения Южного Кавказа, — говорит Велаяти, добавив, что, по его мнению, Москва также выступает против коридора по стратегическим соображениям.

Назвав этот коридор "политическим сговором, а не просто торговым проходом", Велаяти сказал, что он откроет НАТО возможность занять позицию "змеи" между НАТО и Россией.

Он утверждает, что ни одно правительство Армении не может легитимно согласиться на "раздел" своей территории, несмотря на давление США.