Трамп пригрозил Ирану новым уничтожением ядерных объектов — в каком случае

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран попытается восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Поэтому Тегерану стоит даже не пытаться это сделать.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерных объектов при их возобновлении.
- Ирану советуют воздержаться от восстановления ядерных объектов, чтобы избежать возможного уничтожения.
- США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, но разведка указывает на целость основной ядерной инфраструктуры.
Трамп снова пригрозил Ирану
Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".
После этого Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы полностью уничтожена.
Однако американская разведка, как написал ряд СМИ, заявила, что основная ядерная инфраструктура Ирана осталась целой. Эта информация вызвала бурную реакцию Трампа.
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