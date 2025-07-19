Трамп пригрозил Ирану новым уничтожением ядерных объектов — в каком случае

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран попытается восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Поэтому Тегерану стоит даже не пытаться это сделать.

Трамп снова пригрозил Ирану

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их возобновление займет годы, если Иран захочет это сделать. Дональд Трамп Президент США

Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".

Пост Трампа

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, использовав противобункерные бомбы и крылатые ракеты. Поделиться

После этого Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы полностью уничтожена.