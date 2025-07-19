Трамп пригрозил Ирану новым уничтожением ядерных объектов — в каком случае
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп пригрозил Ирану новым уничтожением ядерных объектов — в каком случае

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран попытается восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Поэтому Тегерану стоит даже не пытаться это сделать.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерных объектов при их возобновлении.
  • Ирану советуют воздержаться от восстановления ядерных объектов, чтобы избежать возможного уничтожения.
  • США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, но разведка указывает на целость основной ядерной инфраструктуры.

Трамп снова пригрозил Ирану

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их возобновление займет годы, если Иран захочет это сделать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".

Пост Трампа

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, использовав противобункерные бомбы и крылатые ракеты.

После этого Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы полностью уничтожена.

Однако американская разведка, как написал ряд СМИ, заявила, что основная ядерная инфраструктура Ирана осталась целой. Эта информация вызвала бурную реакцию Трампа.

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