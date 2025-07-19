Трамп пригрозив Ірану новим знищенням ядерних об'єктів — у якому випадку

Президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку, якщо Іран спробує відновити ядерні об'єкти, вони будуть знищені. Тому Тегерану варто навіть не намагатися це зробити.

Трамп знову пригрозив Ірану

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Усі три ядерні об'єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран захоче це зробити. Дональд Трамп Президент США

Також президент США порадив Ірану не намагатися відновлювати ядерні об'єкти, або створювати нові та в інших місцях. Інакше вони "будуть знищені".

Пост Трампа

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану, використавши протибункерні бомби та крилаті ракети. Поширити

Після цього Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.