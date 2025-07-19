Трамп пригрозив Ірану новим знищенням ядерних об'єктів — у якому випадку

Президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку, якщо Іран спробує відновити ядерні об'єкти, вони будуть знищені. Тому Тегерану варто навіть не намагатися це зробити.
Головні тези:
- Трамп пригрозив знищенням ядерних об'єктів Ірану, якщо країна намагатиметься їх відновити.
- Удари проти ключових ядерних об'єктів Ірану викликали велику напругу між країнами.
- Ірану рекомендується утриматися від будь-яких дій щодо ядерної програми, щоб уникнути знищення об'єктів.
Трамп знову пригрозив Ірану
Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.
Також президент США порадив Ірану не намагатися відновлювати ядерні об'єкти, або створювати нові та в інших місцях. Інакше вони "будуть знищені".
Після цього Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.
Однак американська розвідка, як написала низка ЗМІ, заявила, що основна ядерна інфраструктура Ірану залишилася цілою. Ця інформація викликала бурхливу реакцію Трампа.
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