Трамп пригрозив Ірану новим знищенням ядерних об'єктів — у якому випадку
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп пригрозив Ірану новим знищенням ядерних об'єктів — у якому випадку

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку, якщо Іран спробує відновити ядерні об'єкти, вони будуть знищені. Тому Тегерану варто навіть не намагатися це зробити.

Головні тези:

  • Трамп пригрозив знищенням ядерних об'єктів Ірану, якщо країна намагатиметься їх відновити.
  • Удари проти ключових ядерних об'єктів Ірану викликали велику напругу між країнами.
  • Ірану рекомендується утриматися від будь-яких дій щодо ядерної програми, щоб уникнути знищення об'єктів.

Трамп знову пригрозив Ірану

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Усі три ядерні об'єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран захоче це зробити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також президент США порадив Ірану не намагатися відновлювати ядерні об'єкти, або створювати нові та в інших місцях. Інакше вони "будуть знищені".

Пост Трампа

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану, використавши протибункерні бомби та крилаті ракети.

Після цього Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.

Однак американська розвідка, як написала низка ЗМІ, заявила, що основна ядерна інфраструктура Ірану залишилася цілою. Ця інформація викликала бурхливу реакцію Трампа.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран призупиняє співробітництво з МАГАТЕ — чим це загрожує світу
МАГАТЕ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іран відкинув вимогу Путіна щодо ядерної угоди
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зміг дотиснути Іран — що він пропонує
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?