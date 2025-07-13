Трамп зміг дотиснути Іран — що він пропонує

Офіційний Тегеран чітко дав зрозуміти, що готовий відновити ядерні переговори зі США. Однак це станеться винятково за умови гарантій відсутності подальших атак.
Головні тези:
- Іран продовжує вперто заперечувати створення ядерної зброї.
- Однак Ізраїль та США не довіряють заявам офіційно Тегерана.
Іран врешті дав задній хід
З заявою з цього приводу виступив шеф іранської дипломатії Аббаса Арагчі.
Саме він був головою делегації Ірану на складних переговорах із США цього літа.
За словами останнього, зустріч була зірвана після неочікуваного удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану 13 червня. Також, як відомо, під атаку потрапив об’єкт в Натанзі та на майданчиках балістичних ракет.
Аббаса Арагчі також поскаржився, що подальші 12-денні ізраїльські бомбардування та авіаудар США 22 червня ще більше ускладнили пошук дипломатичного рішення.
Згідно з даними Міноборони США, ядерну програму Ірану не вдалося повністю знищити.
Команда американського лідера Дональда Трампа вимагає, щоб іранські ядерні об’єкти були повністю зруйновані і що Ірану не можна дозволяти володіти ядерною зброєю.
Офіційний Тегеран стверджує, що не розробляє ядерну зброю, а збагачення урану здійснюється виключно в мирних цілях.
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