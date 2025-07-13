Трамп смог дожать Иран — что он предлагает

Официальный Тегеран ясно дал понять, что готов возобновить ядерные переговоры с США. Однако это произойдет исключительно при условии гарантий отсутствия дальнейших атак.

Иран наконец дал задний ход

С заявлением на этот счет выступил шеф иранской дипломатии Аббаса Арагчи.

Именно он являлся главой делегации Ирана на сложных переговорах с США этим летом.

По словам последнего, встреча была сорвана после неожиданного удара Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня. Также, как известно, под атаку попали объект в Натанге и на площадках баллистических ракет.

Аббаса Арагчи также посетовал, что дальнейшие 12-дневные израильские бомбардировки и авиаудар США 22 июня еще больше усложнили поиск дипломатического решения.

Прежде всего, должна быть четкая гарантия, что такие действия не повторятся. Нападение на ядерные объекты Ирана значительно усложнило достижение решения путем переговоров, — заявил иранский дипломат. Поделиться

Согласно данным Минобороны США, ядерную программу Ирана не удалось полностью уничтожить.

Команда американского лидера Дональда Трампа требует, чтобы иранские ядерные объекты были полностью разрушены и что Ирану нельзя разрешать владеть ядерным оружием.

Официальный Тегеран утверждает, что не разрабатывает ядерное оружие, а обогащение урана производится исключительно в мирных целях.