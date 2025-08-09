Іран накинувся на Трампа через будівництво Зангезурського транспортного коридору
Іран накинувся на Трампа через будівництво Зангезурського транспортного коридору

Іран
Джерело:  online.ua

Іран заблокує будівництво підтримуваного США транспортного коридору на Південному Кавказі. Це буде зроблено навіть без допомоги Росії.

Головні тези:

  • Іран проти будівництва Зангезурського транспортного коридору через Південний Кавказ і обіцяє блокувати цей проєкт.
  • Рішення Ірану створює загрозу для регіональної безпеки та може змінити геополітичну карту регіону.
  • Іран переконаний, що розробка транзитного маршруту через Вірменію надасть Вашингтону надмірні права та можливість втручатися в регіональні конфлікти.

Іран погрожує Трампу через Зангезурський коридор

Про це заявив старший радник верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті.

Зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв за посередництва президента США Дональда Трампа уклали мирну угоду.

Документ, зокрема, надає Вашингтону виняткові права на розробку транзитного маршруту через Вірменію (мається на увазі Зангезурський коридор). Він з'єднає материковий Азербайджан з автономною республікою Нахічевань, минаючи Іран і Росію.

Причому управляти коридором буде американська компанія протягом 99 років із правом подальшого продовження.

За словами Алі Акбара Велаяті, це поставить під загрозу регіональну безпеку і змінить геополітичну карту регіону, і саме тому Іран блокуватиме будівництво.

Пан Трамп вважає, що Кавказ — це нерухомість, яку він може здати в оренду на 99 років. Цей прохід не стане воротами для найманців Трампа — він стане їхнім кладовищем.

Він додав, що Іран "завжди виступав проти" Зангезурського коридору, заявивши, що він змінить кордони, роздрібнить Вірменію та обмежить доступ Ірану до регіону.

Також він сказав, що коли Туреччина і Азербайджан просували раніше цей план, Іран провів кілька військових навчань на своєму північно-західному кордоні, щоб продемонструвати готовність заблокувати його.

З Росією або без Росії ми діятимемо в інтересах забезпечення Південного Кавказу, — каже Велаяті, додавши, що, на його думку, Москва також виступає проти коридору зі стратегічних міркувань.

Назвавши цей коридор "політичною змовою, а не просто торговим проходом", Велаяті сказав, що він відкриє НАТО можливість зайняти позицію "змії" між НАТО і Росією.

Він стверджує, що жоден уряд Вірменії не може легітимно погодитися на "розділ" своєї території, попри тиск США.

Також за його твердженням, прем'єр Вірменії Пашинян нібито заявляв раніше іранському керівництву, що виступає проти цього маршруту.

