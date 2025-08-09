Іран створив власну балістичну ракету Khorramshahr-5 — чи є загроза для США

В Ірані створили власну міжконтинентальну балістичну ракету Khorramshahr-5. Таку інформацію поширили місцеві ЗМІ, однак наразі немає жодних офіційних даних про це.
Головні тези:
- Іран розробив нову балістичну ракету Khorramshahr-5 зі значними характеристиками - дальність 12 тисяч км, швидкість 16 Мах та бойова частина у 2 тонни.
- Попередник нової ракети, Khorramshahr-4, вже використовувався Іраном під час нападу на Ізраїль, надсилаючи суббоєприпаси на висоті у 7 км та в радіусі 8 км.
- Ймовірно, що Khorramshahr-5, якщо існує, створено для доставлення ядерного заряду на територію США, підвищуючи потенційну загрозу від іранської ядерної програми.
Чи загрожує нова іранська МБР США
Однак якщо Іран дійсно створив Khorramshahr-5, то слід звернути увагу на ті характеристики, про які зараз йде мова.
Ця ракета має дальність 12 тисяч км, швидкість 16 Мах та бойову частину у 2 тонни.
Іран вже має свій "Орєшнік на мінімалках" - балістичну ракету середньої дальності, що за своєю конструкцією більше походить на МБР, а саме Khorramshahr-4, тобто попередник нової. Вона як і більшість сучасних МБР має систему з роздільними блоками, хоч на ній вони й більше походять на суббоєприпаси, адже не мають власної системи наведення.
Аналітики додали, що Khorramshahr-4 має бойову частину з 20 такими суббоєприпасами. Розкриття ракети відбувається на висоті у 7 км, а розлітаються вони у радіусі 8 км.
Іран вже запускав цю ракету по Ізраїлю в червні цього року під час 12-денної війни.
Тому, швидше за все, її нащадок Khorramshahr-5 збереже цю систему з роздільними бойовими блоками, завдяки чому її буде набагато складніше перехопити на кінцевих ділянках.
Враховуючи активний розвиток іранської ядерної програми, навіть попри удари США та Ізраїлю по ядерних об'єктах, ймовірно, якщо Khorramshahr-5 й справді існує, то була створена саме для доставлення ядерного заряду на територію США. Хоча раніше, ще у 2015 році іранські високопосадовці заявляли, що їм вистачить й, БРСД на 2000 км для ударів по Ізраїлю та базам США на Близькому Сході. Проте, можливо, що після 12-денної війни в червні цього року, Іран змінив свою позицію, й готується у разі чого напряму бомбардувати США.
