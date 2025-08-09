Іран створив власну балістичну ракету Khorramshahr-5 — чи є загроза для США

В Ірані створили власну міжконтинентальну балістичну ракету Khorramshahr-5. Таку інформацію поширили місцеві ЗМІ, однак наразі немає жодних офіційних даних про це.

Чи загрожує нова іранська МБР США

Однак якщо Іран дійсно створив Khorramshahr-5, то слід звернути увагу на ті характеристики, про які зараз йде мова.

Ця ракета має дальність 12 тисяч км, швидкість 16 Мах та бойову частину у 2 тонни.

Іран вже має свій "Орєшнік на мінімалках" - балістичну ракету середньої дальності, що за своєю конструкцією більше походить на МБР, а саме Khorramshahr-4, тобто попередник нової. Вона як і більшість сучасних МБР має систему з роздільними блоками, хоч на ній вони й більше походять на суббоєприпаси, адже не мають власної системи наведення.

Аналітики додали, що Khorramshahr-4 має бойову частину з 20 такими суббоєприпасами. Розкриття ракети відбувається на висоті у 7 км, а розлітаються вони у радіусі 8 км.

Іран вже запускав цю ракету по Ізраїлю в червні цього року під час 12-денної війни.

Тобто якщо підсумовувати, минула версія, Khorramshahr-4, була подібна до сучасних МБР, хоча й без деяких елементів, зазвичай притаманних їм, таких як системи наведення у кожному бойовому блоці. Також до зміни класифікації їй не вистачило й дальності, адже вона в неї близько 4 тис км. Поширити

Тому, швидше за все, її нащадок Khorramshahr-5 збереже цю систему з роздільними бойовими блоками, завдяки чому її буде набагато складніше перехопити на кінцевих ділянках.