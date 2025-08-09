Иран создал собственную баллистическую ракету Khorramshahr-5 — есть ли угроза для США

В Иране была создана собственная межконтинентальная баллистическая ракета Khorramshahr-5. Такую информацию распространили местные СМИ, однако пока нет никаких официальных данных об этом.

Угрожает ли новая иранская МБР США

Однако если Иран действительно создал Khorramshahr-5, то следует обратить внимание на те характеристики, о которых сейчас идет речь.

Эта ракета имеет дальность 12 тысяч км, скорость 16 Мах и боевую часть в 2 тонны.

Иран уже имеет свой "Орешник на минималках" — баллистическую ракету средней дальности, которая по своей конструкции больше походит на МБР, а именно Khorramshahr-4, то есть предшественник новой. Она, как и большинство современных МБР, имеет систему с раздельными блоками, хотя на ней они и больше смахивают на суббоеприпасы, ведь не имеют собственной системы наведения.

Аналитики добавили, что Khorramshahr-4 имеет боевую часть с 20 такими суббоеприпасами. Раскрытие ракеты происходит на высоте 7 км, а разлетаются они в радиусе 8 км.

Иран уже запускал эту ракету по Израилю в июне этого года во время 12-дневной войны.

То есть если суммировать, прошедшая версия, Khorramshahr-4, походила на современные МБР, хотя и без некоторых элементов, обычно присущих им, таких как системы наведения в каждом боевом блоке. Также до смены классификации ей не хватило и дальности, ведь она у нее около 4 тыс. км. Поделиться

Поэтому, скорее всего, ее отпрыск Khorramshahr-5 сохранит эту систему с раздельными боевыми блоками, благодаря чему ее будет гораздо сложнее перехватить на конечных участках.