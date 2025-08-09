Иран создал собственную баллистическую ракету Khorramshahr-5 — есть ли угроза для США
Иран создал собственную баллистическую ракету Khorramshahr-5 — есть ли угроза для США

Источник:  Defense Express

В Иране была создана собственная межконтинентальная баллистическая ракета Khorramshahr-5. Такую информацию распространили местные СМИ, однако пока нет никаких официальных данных об этом.

Главные тезисы

  • Иран создал МБР Khorramshahr-5 с дальностью 12 тыс км и боевой частью в 2 тонны, что повышает потенциальную угрозу для США.
  • Предшественник новой ракеты, Khorramshahr-4, был использован против Израиля и имеет характеристики, схожие с современными МБР.
  • Ожидается, что Khorramshahr-5 будет иметь раздельные боевые блоки, что усложнит перехват на конечных участках полета.

Угрожает ли новая иранская МБР США

Однако если Иран действительно создал Khorramshahr-5, то следует обратить внимание на те характеристики, о которых сейчас идет речь.

Эта ракета имеет дальность 12 тысяч км, скорость 16 Мах и боевую часть в 2 тонны.

Иран уже имеет свой "Орешник на минималках" — баллистическую ракету средней дальности, которая по своей конструкции больше походит на МБР, а именно Khorramshahr-4, то есть предшественник новой. Она, как и большинство современных МБР, имеет систему с раздельными блоками, хотя на ней они и больше смахивают на суббоеприпасы, ведь не имеют собственной системы наведения.

Аналитики добавили, что Khorramshahr-4 имеет боевую часть с 20 такими суббоеприпасами. Раскрытие ракеты происходит на высоте 7 км, а разлетаются они в радиусе 8 км.

Иран уже запускал эту ракету по Израилю в июне этого года во время 12-дневной войны.

То есть если суммировать, прошедшая версия, Khorramshahr-4, походила на современные МБР, хотя и без некоторых элементов, обычно присущих им, таких как системы наведения в каждом боевом блоке. Также до смены классификации ей не хватило и дальности, ведь она у нее около 4 тыс. км.

Поэтому, скорее всего, ее отпрыск Khorramshahr-5 сохранит эту систему с раздельными боевыми блоками, благодаря чему ее будет гораздо сложнее перехватить на конечных участках.

Учитывая активное развитие иранской ядерной программы, даже несмотря на удары США и Израиля по ядерным объектам, вероятно, если Khorramshahr-5 действительно существует, то была создана именно для доставки ядерного заряда на территорию США. Хотя раньше, еще в 2015 году иранские чиновники заявляли, что им хватит и, БРСД на 2000 км для ударов по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. Однако, возможно, что после 12-дневной войны в июне этого года, Иран изменил свою позицию и готовится в случае чего напрямую бомбить США.

