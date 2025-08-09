Иран создал собственную баллистическую ракету Khorramshahr-5 — есть ли угроза для США

В Иране была создана собственная межконтинентальная баллистическая ракета Khorramshahr-5. Такую информацию распространили местные СМИ, однако пока нет никаких официальных данных об этом.
Главные тезисы
- Иран создал МБР Khorramshahr-5 с дальностью 12 тыс км и боевой частью в 2 тонны, что повышает потенциальную угрозу для США.
- Предшественник новой ракеты, Khorramshahr-4, был использован против Израиля и имеет характеристики, схожие с современными МБР.
- Ожидается, что Khorramshahr-5 будет иметь раздельные боевые блоки, что усложнит перехват на конечных участках полета.
Угрожает ли новая иранская МБР США
Однако если Иран действительно создал Khorramshahr-5, то следует обратить внимание на те характеристики, о которых сейчас идет речь.
Эта ракета имеет дальность 12 тысяч км, скорость 16 Мах и боевую часть в 2 тонны.
Иран уже имеет свой "Орешник на минималках" — баллистическую ракету средней дальности, которая по своей конструкции больше походит на МБР, а именно Khorramshahr-4, то есть предшественник новой. Она, как и большинство современных МБР, имеет систему с раздельными блоками, хотя на ней они и больше смахивают на суббоеприпасы, ведь не имеют собственной системы наведения.
Аналитики добавили, что Khorramshahr-4 имеет боевую часть с 20 такими суббоеприпасами. Раскрытие ракеты происходит на высоте 7 км, а разлетаются они в радиусе 8 км.
Иран уже запускал эту ракету по Израилю в июне этого года во время 12-дневной войны.
Поэтому, скорее всего, ее отпрыск Khorramshahr-5 сохранит эту систему с раздельными боевыми блоками, благодаря чему ее будет гораздо сложнее перехватить на конечных участках.
Учитывая активное развитие иранской ядерной программы, даже несмотря на удары США и Израиля по ядерным объектам, вероятно, если Khorramshahr-5 действительно существует, то была создана именно для доставки ядерного заряда на территорию США. Хотя раньше, еще в 2015 году иранские чиновники заявляли, что им хватит и, БРСД на 2000 км для ударов по Израилю и базам США на Ближнем Востоке. Однако, возможно, что после 12-дневной войны в июне этого года, Иран изменил свою позицию и готовится в случае чего напрямую бомбить США.
