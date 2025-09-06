Іран суттєво послабив підтримку Росії — що сталося

Згідно з даними Головного управління розвідки України, підтримка країни-агресорки Росії з боку одного з головних союзників Ірану значно скоротилася з початку повномасштабної війни.

Співпраця Ірану та РФ почала слабнути

З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він офіційно підтвердив, що обсяги іранської допомоги країни-агресорці суттєво впали у порівнянні з попередніми роками.

Одна з головним причин таких змін — конфлікти на Близькому Сході та загостренням ситуації не лише в регіоні, а і в самому Ірані.

Ні для кого не секрет, що офіційний Тегеран найактивніше допомагав країні-агресорці постачанням ударних безпілотників типу "шахед", а також передавав іншу номенклатуру озброєння.

Однак ворог зміг локалізувати виробництво "шахедів", тому безпосередня залежність від Ірану значно скоротилася.

Як зазначив Андрій Юсов, Росія масштабувала виробництво ударних безпілотників "Шахед", або "Герань-2".

Станом на сьогодні вона може виробляти до 2 700 штук кожного місяця.

Згідно з даними CNN, Іран почав розчаровуватися у співпраці з Кремлем, адже близько 90% виробництва Shahed знаходиться на території Росії.

Окрім того, РФ почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском.