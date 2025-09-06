Іран суттєво послабив підтримку Росії — що сталося
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран суттєво послабив підтримку Росії — що сталося

шахеди

Згідно з даними Головного управління розвідки України, підтримка країни-агресорки Росії з боку одного з головних союзників Ірану значно скоротилася з початку повномасштабної війни. 

Головні тези:

  • Як стверджують іноземні ЗМІ, Іран уже розчарувався у Росії.
  • Окрім того, Тегеран має багато власних проблем, які потрібно вирішувати.

Співпраця Ірану та РФ почала слабнути

З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він офіційно підтвердив, що обсяги іранської допомоги країни-агресорці суттєво впали у порівнянні з попередніми роками.

Одна з головним причин таких змін — конфлікти на Близькому Сході та загостренням ситуації не лише в регіоні, а і в самому Ірані.

Ні для кого не секрет, що офіційний Тегеран найактивніше допомагав країні-агресорці постачанням ударних безпілотників типу "шахед", а також передавав іншу номенклатуру озброєння.

Однак ворог зміг локалізувати виробництво "шахедів", тому безпосередня залежність від Ірану значно скоротилася.

Як зазначив Андрій Юсов, Росія масштабувала виробництво ударних безпілотників "Шахед", або "Герань-2".

Станом на сьогодні вона може виробляти до 2 700 штук кожного місяця.

Згідно з даними CNN, Іран почав розчаровуватися у співпраці з Кремлем, адже близько 90% виробництва Shahed знаходиться на території Росії.

Окрім того, РФ почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп пригрозив Ірану новим знищенням ядерних об'єктів — у якому випадку
Donald Trump
Трамп
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Іран створив власну балістичну ракету Khorramshahr-5 — чи є загроза для США
ракета
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран накинувся на Трампа через будівництво Зангезурського транспортного коридору
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?