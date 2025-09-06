ГУР назвало кількість російських окупантів на території України
ГУР назвало кількість російських окупантів на території України

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що станом на сьогодні на території нашої країни перебуває близько 700 тисяч російських загарбників.

Головні тези:

  • Найбільша концентрація російських військ зафіксована в Донецькій області.
  • Солдати КНДР наразі воюють винятково на території Росії.

ГУР розкрило актуальні дані щодо ситуації на фронті

Як зазначив Андрій Юсов, 700 тисяч російських військових — це загальна кількість ворожих військових, яка враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

Представник ГУР звернув увагу на те, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області.

Саме це вказує, яка ціль наразі є ключовою для російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з даними українських розвідників, солдати з Північної Кореї воюють лише на території РФ.

Також вказано, що режим Кім Чен Ина поставляє російським загарбникам понад 40% артилерійських снарядів.

Андрій Юсов не приховує, що наразі це дійсно серйозна проблема.

На цілому фронті 40-60% випущених з артилерії снарядів в бік України та українських оборонців виробництва Північної Кореї — це величезні цифри. Якщо б цей фактор забрати, то можливості вогневої підтримки та ураження ворога були б більш скоромні. Мільйони снарядів, які передавалися та продовжують передаватися, це суттєвий фактор.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

