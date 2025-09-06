"Не буде диктувати умови". Лідер Канади поставив Путіна на місце

Як зазначив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, міжнародна спільнота та Сили оборони України повинні чинити на країну-агресорку Росію максимальний тиск для примусу ворога до миру.

Лідер Канади озвучив свою позицію

Карні публічно закликав міжнародну спільноту продовжувати чинити "максимальний тиск" на Росію.

За його словами, це важливо робити, оскільки диктатор Володимир Путін "досі не змирився з необхідністю миру".

Путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру. Марк Карні Прем'єр-міністр Канади

Як зазначив політик, тиск західних лідерів на країну-агресорку включатиме запровадження нових потужних санкцій, забезпечення озброєння українських військ і підтримку України "після припинення воєнних дій".

Він також офіційно підтвердив, що наступний раунд санкцій зараз готується союзниками України.

Як уже згадувалося раніше, напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.