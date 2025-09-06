"Не будет диктовать условия". Лидер Канады поставил Путина на место

Как отметил премьер-министр Канады Марк Карни, международное сообщество и Силы обороны Украины должны оказывать на страну-агрессорку Россию максимальное давление для принуждения врага к миру.

Лидер Канады озвучил свою позицию

Карни публично призвал международное сообщество продолжать оказывать "максимальное давление" на Россию.

По его словам, это важно делать, поскольку диктатор Владимир Путин "до сих пор не смирился с необходимостью мира".

Путин является причиной войны, он является причиной убийств. Он не будет диктовать условия мира. Марк Корни Премьер-министр Канады

Как отметил политик, давление западных лидеров на страну-агрессорку будет включать введение новых мощных санкций, обеспечение вооружения украинских войск и поддержку Украины "после прекращения военных действий".

Он также официально подтвердил, что следующий раунд санкций уже готовится союзниками Украины.

Как уже упоминалось ранее, накануне Урсула фон дер Ляен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди роль его страны в прекращении войны России против Украины и содействии мирному процессу.