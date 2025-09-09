"Це нова війна". Зеленський висунув союзникам України чітку вимогу

Глава держави Володимир Зеленський вимагає, щоб тренувальні місії українських військових відбувалися саме в Україні. Про це президент заявив, розповідаючи про гарантії безпеки для нашої країни.
Головні тези:
- Глава держави закликає союзників приділяти увагу розширенню місії військової допомоги ЄС у плані навчання та консультацій всередині України.
- У Брюсселі натякнули, що готові до такого сценарію після завершення бойових дій.
Зеленський озвучив свою позицію
Глава держави звернув увагу на те, що ключовий пункт цих гарантій — це потужна українська армія.
Для цього потрібні не лише люди, також продовження тренувальних місій.
Глава держави закликає союзників не ігнорувати той факт, що саме українські солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж їхні іноземні колеги.
Нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що є широка підтримка країн-союзниць розширенню мандата місії військової допомоги ЄС Україні у питанні навчання військових.
Насамперед йдеться про те, "щоб надавати навчання і консультації всередині України після будь-якого перемир'я".
