Російський диктатор Володимир Путін розцінює демобілізацію своїх військових як ризик, потенційно серйозніший ніж повернення “афганців” у 89-му. Саме тому нелегітимний глава Кремля робить все можливе, щоб війна проти України тривала якомога довше.
Головні тези:
- Путін вважає демобілізацію російських військових серйозною загрозою для існування власного режиму.
- Повернення військових додому після війни може призвести до появи великої кількості соціальних проблем у Росії.
Путін боїться повернення своїх солдатів
Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка вербує на фронт ув'язнених, пропонуючи їм простий вибір: гнити за ґратами бо "заслужити свободу" кров'ю у війні проти Україну.
Участь у бойових діях лише примножує тягу до насильства та перетворює їх на безжальних монстрів.
З заявою з цього приводу виступив експерт з Росії Марк Галеотті.
Згідно з його даними, станом на початок 2025 року є понад 1,5 мільйона російських чоловіків і жінок брали участь у війні.
Рано чи пізно усі вони будуть демобілізовані та повернуті додому, а країна-агресорка відчує лють власних солдатів, які не вміють її контролювати у цивільному житті.
