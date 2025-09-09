Путін боїться власної армії — інсайдери розкрили причину
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін боїться власної армії — інсайдери розкрили причину

Путін боїться власної армії
Read in English
Джерело:  Reuters

Російський диктатор Володимир Путін розцінює демобілізацію своїх військових як ризик, потенційно серйозніший ніж повернення “афганців” у 89-му. Саме тому нелегітимний глава Кремля робить все можливе, щоб війна проти України тривала якомога довше.

Головні тези:

  • Путін вважає демобілізацію російських військових серйозною загрозою для існування власного режиму.
  • Повернення військових додому після війни може призвести до появи великої кількості соціальних проблем у Росії.

Путін боїться повернення своїх солдатів

Журналісти звертають увагу на те, що країна-агресорка вербує на фронт ув'язнених, пропонуючи їм простий вибір: гнити за ґратами бо "заслужити свободу" кров'ю у війні проти Україну.

Саме тому за короткий проміжок часу армія РФ перетворилася на збіговисько вбивць та ґвалтівників.

Участь у бойових діях лише примножує тягу до насильства та перетворює їх на безжальних монстрів.

Інтернетом "гуляє" багато ситуацій, коли злочинці поверталися додому з фронту і знову йшли на вбивства. Це є шокуючим прикладом соціальних проблем, з якими може зіткнутися Росія, коли сотні тисяч солдатів — частина з яких помилувані злочинці — повернуться додому після закінчення війни, пише Reuters.

З заявою з цього приводу виступив експерт з Росії Марк Галеотті.

Згідно з його даними, станом на початок 2025 року є понад 1,5 мільйона російських чоловіків і жінок брали участь у війні.

Рано чи пізно усі вони будуть демобілізовані та повернуті додому, а країна-агресорка відчує лють власних солдатів, які не вміють її контролювати у цивільному житті.

