Каллас попередила про нову пастку Путіна щодо України
Каллас попередила про нову пастку Путіна щодо України

Каллас
Read in English
Джерело:  online.ua

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, навіть дискусії про потенційні територіальні поступки України — це пастка російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Каллас розкрила класичну російську тактику ведення переговорів.
  • Вона також нагадала, як небезпечно піддаватися на маніпуляції Кремля.

Каллас закликає не піддаватися на маніпуляції Путіна

Як повідомляє видання Redaktionsnetzwerk Deutschland, європейська дипломатка звернула увагу на класичну російську тактику ведення переговорів.

За словами Каллас, вона традиційно налічує 3 етапи:

  1. спочатку Кремль вимагає те, що йому ніколи не належало;

  2. потім Москва вдається до ультиматумів і погроз силою;

  3. мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

Саме так Каллас відреагувала на німецькі опитування, які вказують, що більшість німців виступають за територіальні поступки України.

Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити.

Кая Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики

Вона також закликала не ігнорувати новий “фокус” Москви. Йдеться про те, що вона продає як компроміс “збереження території, які він вже завоювала”.

Але це не зовсім компроміс, якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги. Тому я ще раз кажу: Ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна, — наголосила Каллас.

