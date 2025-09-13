Каллас предупредила о новой ловушке Путина касательно Украины

По мнению главы европейской дипломатии Каи Каллас, даже дискуссии о потенциальных территориальных уступках Украины — это ловушка российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Каллас раскрыла классическую российскую тактику ведения переговоров.
- Она также напомнила, как опасно поддаваться манипуляциям Кремля.
Каллас призывает не поддаваться на манипуляции Путина
Как сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, европейская дипломатка обратила внимание на классическую российскую тактику ведения переговоров.
По словам Каллас, она традиционно насчитывает 3 этапа:
сначала Кремль требует того, что ему никогда не принадлежало;
затем Москва прибегает к ультиматумам и угрозам силой;
мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.
Именно так Каллас отреагировала на немецкие опросы, указывающие, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины.
Она также призвала не игнорировать новый "фокус" Москвы. Речь идет о том, что она продает как компромисс "сохранение территории, которую он уже завоевала".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-