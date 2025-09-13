Каллас предупредила о новой ловушке Путина касательно Украины

Но это не совсем компромисс, если к этому предъявлялись чрезмерные требования. Поэтому я еще раз говорю: Мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодна Путину, — подчеркнула Каллас.