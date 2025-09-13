Каллас предупредила о новой ловушке Путина касательно Украины
Каллас предупредила о новой ловушке Путина касательно Украины

Каллас призывает не поддаваться на манипуляции Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению главы европейской дипломатии Каи Каллас, даже дискуссии о потенциальных территориальных уступках Украины — это ловушка российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Каллас раскрыла классическую российскую тактику ведения переговоров.
  • Она также напомнила, как опасно поддаваться манипуляциям Кремля.

Каллас призывает не поддаваться на манипуляции Путина

Как сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, европейская дипломатка обратила внимание на классическую российскую тактику ведения переговоров.

По словам Каллас, она традиционно насчитывает 3 этапа:

  1. сначала Кремль требует того, что ему никогда не принадлежало;

  2. затем Москва прибегает к ультиматумам и угрозам силой;

  3. мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.

Именно так Каллас отреагировала на немецкие опросы, указывающие, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины.

В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо решались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности

Она также призвала не игнорировать новый "фокус" Москвы. Речь идет о том, что она продает как компромисс "сохранение территории, которую он уже завоевала".

Но это не совсем компромисс, если к этому предъявлялись чрезмерные требования. Поэтому я еще раз говорю: Мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодна Путину, — подчеркнула Каллас.

