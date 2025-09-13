Україна знайшла спосіб підштовхнути Росію до масштабної революції

Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що кампанія українських атак на російську нафтогазову інфраструктуру не лише позбавляє країну-агресорку головного джерела фінансування своєї агресії, але й також штовхає суспільство до революції, яка за масштабами може нагадати Лютневу 1917 року.
Головні тези:
- Українські атаки на російську нафтогазову інфраструктуру ведуть до дестабілізації її суспільства.
- Путін повинен урахувати історичні приклади, коли дефіцити та війна зробили царську імперію епіцентром революційних подій.
Україна має сили, щоб дестабілізувати Росію
Як зазначають журналісти, Україна вирішила завдавати потужних ударів по найвразливішому місцю ворога ще наприкінці 2023 року.
Однак тоді команда експрезидента США Джо Байдена завадила цій стратегії, адже боялася зростання світових цін на нафту.
Кремль не може ігнорувати той факт, що це спровокувало суттєвий дефіцит палива і зростання цін на нього на внутрішньому ринку Росії.
Ще один вагомий плюс полягає в тому, що пересічні росіяни дедалі більше відчувають на собі наслідки війни проти України.
На цьому тлі редакція видання Forbes дійшла висновку, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ дають той ефект, який не змогли дати західні санкції.
З коментарем з цього приводу виступив колишній радник Міністерства оборони України Сергій Кузан:
За словами журналістів, російська пропаганда не може ігнорувати черги на АЗС в багатьох регіонах країни-агресорки.
Ба більше, економічна ситуація в Росії також різко погіршується на тлі війни проти України.
