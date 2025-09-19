"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову

На переконання американського лідера Дональда Трампа, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.
Головні тези:
- Пекін є найбільшим покупцем російської нафти, що дає йому значний вплив на режим Путіна.
- Переговори між Трампом та Сі Цзіньпіном відбудуться вже незабаром.
Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна
Очільник Білого дому продовжує роботи все можливе, щоб Європа ввела санкції чи мита проти КНР:
Американський лідер вкотре звернув увагу на те, що саме Пекін наразі є найбільшим покупцем нафти з Росії.
А це, за словами Трампа, означає, що Сі має й інші важелі впливу на Москву.
Вже 19 вересня Трамп та Сі Цзіньпін проведуть переговори щодо месенджера TikTok та торгівлі.
