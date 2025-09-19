"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову
Категорія
Політика
Дата публікації

"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову

Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна
Джерело:  Fox News

На переконання американського лідера Дональда Трампа, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.

Головні тези:

  • Пекін є найбільшим покупцем російської нафти, що дає йому значний вплив на режим Путіна.
  • Переговори між Трампом та Сі Цзіньпіном відбудуться вже незабаром.

Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна

Очільник Білого дому продовжує роботи все можливе, щоб Європа ввела санкції чи мита проти КНР:

Ну, якщо вони (європейські країни — ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали — якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер вкотре звернув увагу на те, що саме Пекін наразі є найбільшим покупцем нафти з Росії.

А це, за словами Трампа, означає, що Сі має й інші важелі впливу на Москву.

У п'ятницю я буду розмовляти з лідером Сі... Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить РФ припинити війну, — додав президент США.

Вже 19 вересня Трамп та Сі Цзіньпін проведуть переговори щодо месенджера TikTok та торгівлі.

І ми дуже близькі до укладення угод з усіх цих питань. Мої відносини з Китаєм дуже хороші, — заявив очільник Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знайшла спосіб підштовхнути Росію до масштабної революції
Україна має сили, щоб дестабілізувати Росію
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо насправді Путін атакував Польщу — пояснення полковника Кемпа
Путін має чітку мету щодо НАТО та України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін звільнив Козака — він добивався завершення війни проти України
Козак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?