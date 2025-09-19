"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову

На переконання американського лідера Дональда Трампа, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.

Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна

Очільник Білого дому продовжує роботи все можливе, щоб Європа ввела санкції чи мита проти КНР:

Ну, якщо вони (європейські країни — ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали — якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер вкотре звернув увагу на те, що саме Пекін наразі є найбільшим покупцем нафти з Росії.

А це, за словами Трампа, означає, що Сі має й інші важелі впливу на Москву.

У п'ятницю я буду розмовляти з лідером Сі... Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить РФ припинити війну, — додав президент США. Поширити

.@POTUS: "China's by far the biggest purchaser of oil from Russia... I'm speaking with President Xi on Friday... we'll see how that all works. If Europe did something with respect to China, I think China would probably maybe force an end to the war." pic.twitter.com/4NfsfzlVag — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2025

Вже 19 вересня Трамп та Сі Цзіньпін проведуть переговори щодо месенджера TikTok та торгівлі.