Російський диктатор Володимир Путін офіційно звільнив свого соратника Дмитра Козака з посади заступника керівника "адміністрації президента" РФ. Згідно з даними іноземних ЗМІ, саме Козак був одним з небагатьох посадовців, який намагався схилити Путіна до закінчення загарбницької війни проти України.

Козак втратив посаду в команді Путіна

Журналісти звернули увагу на те, що 18 вересня на сайті Кремля був опублікований указ про звільнення Дмитра Козака.

Що важливо розуміти, це сталося через кілька днів після інформації від інсайдерів про ці плани російського диктатора.

Анонімні джерела з оточення Путіна стверджують, що Козак активно виступав за перемовини з Україною та підписання мирної угоди для завершення війни.

Фото: скриншот

З аналізом цієї ситуації виступив американський Інститут вивчення війни.

Іноземні експерти пояснюють неочікуване звільнення близького соратника російського диктатора Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним.

Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною. Поширити

Що цікаво, ще у 2022 році агенція Reuters повідомляла, що саме Дмитро Козак намагався відговорити Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, він запевняв диктатора, що досяг попередньої угоди з Києвом щодо відмови від вступу в НАТО, однак нелегітимного президента РФ це не задовільнило, і він кинув свої війська на Україну.

Варто також зазначити, що Козак — уродженець України. Він народився 1958 року в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР.