"Занадто сильна ненависть". Трамп висунув Зеленському нову вимогу
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський буде змушений рано чи пізно укласти угоду щодо припинення вогню з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Трамп вигадує, що зустрічі Зеленського та Трампа завадила ненависть.
  • Він повторив свій ультиматум країнам Євросоюзу щодо РФ.

Трамп виступив з новою заявою

Очільник Білого дому не поспішає критикувати Путіна за те, що той зриває переговори з українським лідером.

Він вигадав нову причину, чому зустрічі президентів України та Росії досі не відбулася:

Зеленський і Путін ненавидять один одного. Тож, здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати удвох, занадто сильна ненависть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре почав вимагати, щоб європейські країни негайно відмовилися від закупівлі російської нафти.

До слова, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем навіть почав погрожувати Угорщині та Словаччині, які не хочуть відмовлятися від російських енергоносіїв:

Що стосується закупівель російської нафти, то зараз вони практично зводяться до Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. В іншому разі, наслідки будуть неминучі.

