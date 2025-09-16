"Занадто сильна ненависть". Трамп висунув Зеленському нову вимогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський буде змушений рано чи пізно укласти угоду щодо припинення вогню з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп виступив з новою заявою

Очільник Білого дому не поспішає критикувати Путіна за те, що той зриває переговори з українським лідером.

Він вигадав нову причину, чому зустрічі президентів України та Росії досі не відбулася:

Зеленський і Путін ненавидять один одного. Тож, здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати удвох, занадто сильна ненависть. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре почав вимагати, щоб європейські країни негайно відмовилися від закупівлі російської нафти.

До слова, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем навіть почав погрожувати Угорщині та Словаччині, які не хочуть відмовлятися від російських енергоносіїв: