Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський буде змушений рано чи пізно укласти угоду щодо припинення вогню з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Трамп вигадує, що зустрічі Зеленського та Трампа завадила ненависть.
- Він повторив свій ультиматум країнам Євросоюзу щодо РФ.
Трамп виступив з новою заявою
Очільник Білого дому не поспішає критикувати Путіна за те, що той зриває переговори з українським лідером.
Він вигадав нову причину, чому зустрічі президентів України та Росії досі не відбулася:
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре почав вимагати, щоб європейські країни негайно відмовилися від закупівлі російської нафти.
До слова, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем навіть почав погрожувати Угорщині та Словаччині, які не хочуть відмовлятися від російських енергоносіїв:
