Як вдалося дізнатися виданню Euractiv, Європейський альянс соціалістичних партій у жовтні остаточно виключить партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо "Смер" через її проросійську політику.

Фіцо загрався у дружбу з Кремлем

За словами інсайдерів, очільник Партії європейських соціалістів (ПЄС) Стефан Льовен — колишній прем'єр-міністр Швеції — виступить з пропозицією про виключення партії Фіцо уже за місяць.

Що важливо розуміти, ПЄС об'єднує загальнонаціональні соціалістичні та соціал-демократичні партії з усіх країн Європейської економічної зони, а також Великої Британії.

Це рішення ухвалили після того, як у прогресистів увірвався терпець щодо Фіцо, який зблизився з президентом РФ Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном і якого звинувачують у нехтуванні верховенства закону в країні. Поширити

Ні для кого не секрет, що "Смер" відсторонили від посади після формування уряду з націоналістичною партією SNS".

Журналісти звертають увагу на те, що виключення партії ще більше ізолює Фіцо на європейській політичній арені.

Де-факто поплічник Путіна втрачає шанс повернутися в мейнстрим, “де він колись щасливо влаштувався”.