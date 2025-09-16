В європейських політиків остаточно увірвався терпець через Фіцо

Як вдалося дізнатися виданню Euractiv, Європейський альянс соціалістичних партій у жовтні остаточно виключить партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо "Смер" через її проросійську політику.
Головні тези:
- Це рішення означає ще більшу ізоляцію Фіцо на європейській політичній арені.
- ЄС не може більше ігнорувати проросійську позицію прем'єра Словаччини.
Фіцо загрався у дружбу з Кремлем
За словами інсайдерів, очільник Партії європейських соціалістів (ПЄС) Стефан Льовен — колишній прем'єр-міністр Швеції — виступить з пропозицією про виключення партії Фіцо уже за місяць.
Що важливо розуміти, ПЄС об'єднує загальнонаціональні соціалістичні та соціал-демократичні партії з усіх країн Європейської економічної зони, а також Великої Британії.
Ні для кого не секрет, що "Смер" відсторонили від посади після формування уряду з націоналістичною партією SNS".
Журналісти звертають увагу на те, що виключення партії ще більше ізолює Фіцо на європейській політичній арені.
Де-факто поплічник Путіна втрачає шанс повернутися в мейнстрим, “де він колись щасливо влаштувався”.
