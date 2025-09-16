В європейських політиків остаточно увірвався терпець через Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації

В європейських політиків остаточно увірвався терпець через Фіцо

Фіцо загрався у дружбу з Кремлем
Джерело:  Euractiv

Як вдалося дізнатися виданню Euractiv, Європейський альянс соціалістичних партій у жовтні остаточно виключить партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо "Смер" через її проросійську політику.

Головні тези:

  • Це рішення означає ще більшу ізоляцію Фіцо на європейській політичній арені.
  • ЄС не може більше ігнорувати проросійську позицію прем'єра Словаччини.

Фіцо загрався у дружбу з Кремлем

За словами інсайдерів, очільник Партії європейських соціалістів (ПЄС) Стефан Льовен — колишній прем'єр-міністр Швеції — виступить з пропозицією про виключення партії Фіцо уже за місяць.

Що важливо розуміти, ПЄС об'єднує загальнонаціональні соціалістичні та соціал-демократичні партії з усіх країн Європейської економічної зони, а також Великої Британії.

Це рішення ухвалили після того, як у прогресистів увірвався терпець щодо Фіцо, який зблизився з президентом РФ Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном і якого звинувачують у нехтуванні верховенства закону в країні.

Ні для кого не секрет, що "Смер" відсторонили від посади після формування уряду з націоналістичною партією SNS".

Журналісти звертають увагу на те, що виключення партії ще більше ізолює Фіцо на європейській політичній арені.

Де-факто поплічник Путіна втрачає шанс повернутися в мейнстрим, “де він колись щасливо влаштувався”.

У Брюсселі та Страсбурзі його законодавці вже діють на задвірках парламенту, і він зірвав зусилля ЄС щодо введення санкцій проти Росії та зниження залежності від енергетичних поставок Москви.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією
Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Наслідки неминучі". У Сенаті США пригрозили Угорщині та Словаччині
Грем
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС відклав презентацію нових санкцій проти РФ — відома причина
ЄС чує та реагує на вимоги Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?