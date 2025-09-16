ЄС відклав презентацію нових санкцій проти РФ — відома причина

Згідно з даними ЗМІ, офіційний Брюссель відтермінував представлення свого 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський лідер Дональд Трамп почав вимагати від Європи жорсткіших заходів для стримування країни-агресорки.
Головні тези:
- Під впливом Трампа країни Європи почали працювати над новим пакетом санкцій.
- За попередніми даними, на його завершення знадобиться кілька тижнів.
ЄС чує та реагує на вимоги Трампа
Як вдалося дізнатися журналістам, Єврокомісія мала намір представити новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС 17 вересня.
Однак плани Брюсселю різко змінилися, коли очільник Білого дому почав тиснути на своїх союзників з “Групи семи”.
Дональд Трамп вимагав ввести 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вдатися до інших жорстких механізмів, щоб підштовхнути диктатора Путіна до переговорів.
На тлі останніх подій “Велика сімка” почала працювати над новим пакетом санкцій - на завершення цього процесу знадобиться кілька тижнів.
У ЗМІ також шириться інформація про те, що поки ЄС не планує повністю відмовлятися від російської нафти, як цього зажадав президент США.
