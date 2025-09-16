ЄС відклав презентацію нових санкцій проти РФ — відома причина
ЄС відклав презентацію нових санкцій проти РФ — відома причина

ЄС чує та реагує на вимоги Трампа
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними ЗМІ, офіційний Брюссель відтермінував представлення свого 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський лідер Дональд Трамп почав вимагати від Європи жорсткіших заходів для стримування країни-агресорки.

Головні тези:

  • Під впливом Трампа країни Європи почали працювати над новим пакетом санкцій.
  • За попередніми даними, на його завершення знадобиться кілька тижнів.

ЄС чує та реагує на вимоги Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, Єврокомісія мала намір представити новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС 17 вересня.

Однак плани Брюсселю різко змінилися, коли очільник Білого дому почав тиснути на своїх союзників з “Групи семи”.

Дональд Трамп вимагав ввести 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вдатися до інших жорстких механізмів, щоб підштовхнути диктатора Путіна до переговорів.

На тлі останніх подій “Велика сімка” почала працювати над новим пакетом санкцій - на завершення цього процесу знадобиться кілька тижнів.

Досі Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, незважаючи на те, що він порушив кілька встановлених ним самим термінів, а Путін й досі відмовляється вести переговори про припинення війни.

У ЗМІ також шириться інформація про те, що поки ЄС не планує повністю відмовлятися від російської нафти, як цього зажадав президент США.

Більше по темі

Вступ України в ЄС. Данія пропонує революційний сценарій
Данія
Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією
Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ
"Наслідки неминучі". У Сенаті США пригрозили Угорщині та Словаччині
Грем

