"Наслідки неминучі". У Сенаті США пригрозили Угорщині та Словаччині
"Наслідки неминучі". У Сенаті США пригрозили Угорщині та Словаччині

Як попередив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, Угорщина і Словаччина відчують на собі неминучі наслідки, якщо врешті не відмовляться від купівлі російської нафти.

Головні тези:

  • Президент США вимагає від Європи припинити купівлю російської нафти.
  • Якщо цього не станеться, то команда Трампа готова втрутитися.

США посилюють тиск на Угорщину та Словаччину

На переконання сенатора Грема, президент США дійсно має рацію, коли вимагає в Європи припинити купівлю російської нафти.

Республіканець також додав, що країни ЄС вже суттєво мінімізували закупівлі російської нафти і газу, і це є "хорошою новиною".

Що стосується закупівель російської нафти, то зараз вони практично зводяться до Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. В іншому разі, наслідки будуть неминучі.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець

Як уже згадувалося раніше, американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що введе жорсткі санкції проти Росії, якщо це зроблять усі члени НАТО, а також зупинять закупівлі російської нафти.

На тлі останніх подій президент України Володимир Зеленський закликав президента США врешті зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити Путіна та війну.

