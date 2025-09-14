Туск б'є на сполох через хвилю проросійських настроїв у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не приховує свого обурення та остраху через те, що його країну накрила хвиля "проросійських настроїв". На цьому тлі він закликав політиків та громадськість не "піддаватися їй".

Туск озвучив важливе попередження

14 вересня прем’єр-міністр Польщі закликав політиків та народ не ігнорувати той факт, що наразі в країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".

Він також чітко дав зрозуміти, що ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".

Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025

Його гучна заява пролунала після того, як минулого тижня на територію Польщі відбулося вторгнення російських ударних дронів.

Ба більше, 12 вересня стартували спільні російсько-білоруські навчання "Запад".

Останні події значно посилили занепокоєння щодо дій Росії як серед політиків, так і серед населення Польщі.