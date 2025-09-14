Туск б'є на сполох через хвилю проросійських настроїв у Польщі
Туск б'є на сполох через хвилю проросійських настроїв у Польщі

Туск
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не приховує свого обурення та остраху через те, що його країну накрила хвиля "проросійських настроїв". На цьому тлі він закликав політиків та громадськість не "піддаватися їй".

Головні тези:

  • Ситуація в Польщі почала суттєво погіршуватися під впливом Кремля.
  • Прем’єр закликає країну чинити опір маніпуляціям Москви.

Туск озвучив важливе попередження

14 вересня прем’єр-міністр Польщі закликав політиків та народ не ігнорувати той факт, що наразі в країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".

Він також чітко дав зрозуміти, що ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".

Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Його гучна заява пролунала після того, як минулого тижня на територію Польщі відбулося вторгнення російських ударних дронів.

Ба більше, 12 вересня стартували спільні російсько-білоруські навчання "Запад".

Останні події значно посилили занепокоєння щодо дій Росії як серед політиків, так і серед населення Польщі.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

