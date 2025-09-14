Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает своего возмущения и боязни из-за того, что его страну накрыла волна "пророссийских настроений". На этом фоне он призвал политиков и общественность не "поддаваться ей".

Туск озвучил важное предупреждение

14 сентября премьер-министр Польши призвал политиков и народ не игнорировать тот факт, что в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".

Он также четко дал понять, что эта волна "создана Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций".

Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025

Его громкое заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе на территории Польши произошло вторжение российских ударных дронов.

Более того, 12 сентября стартовали совместные российско-беларуские учения "Запад".

Последние события значительно усилили обеспокоенность действиями России как среди политиков, так и среди населения Польши.