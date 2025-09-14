Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает своего возмущения и боязни из-за того, что его страну накрыла волна "пророссийских настроений". На этом фоне он призвал политиков и общественность не "поддаваться ей".
Главные тезисы
- Ситуация в Польше начала существенно ухудшаться под влиянием Кремля.
- Премьер призывает страну сопротивляться манипуляциям Москвы.
Туск озвучил важное предупреждение
14 сентября премьер-министр Польши призвал политиков и народ не игнорировать тот факт, что в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".
Он также четко дал понять, что эта волна "создана Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций".
Его громкое заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе на территории Польши произошло вторжение российских ударных дронов.
Более того, 12 сентября стартовали совместные российско-беларуские учения "Запад".
Последние события значительно усилили обеспокоенность действиями России как среди политиков, так и среди населения Польши.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-