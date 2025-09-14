Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше
Категория
Политика
Дата публикации

Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше

Туск озвучил важное предупреждение
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает своего возмущения и боязни из-за того, что его страну накрыла волна "пророссийских настроений". На этом фоне он призвал политиков и общественность не "поддаваться ей".

Главные тезисы

  • Ситуация в Польше начала существенно ухудшаться под влиянием Кремля.
  • Премьер призывает страну сопротивляться манипуляциям Москвы.

Туск озвучил важное предупреждение

14 сентября премьер-министр Польши призвал политиков и народ не игнорировать тот факт, что в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".

Он также четко дал понять, что эта волна "создана Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций".

Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Его громкое заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе на территории Польши произошло вторжение российских ударных дронов.

Более того, 12 сентября стартовали совместные российско-беларуские учения "Запад".

Последние события значительно усилили обеспокоенность действиями России как среди политиков, так и среди населения Польши.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские защитники отбросили армию РФ в Сумской области
Ситуация в Сумской области постепенно улучшается
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Планирует ли Трамп ввести санкции против России — данные инсайдеров
Санкции Трампа против России пока маловероятны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Кремль кичится запуском "Цикрона"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?