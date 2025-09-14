Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Категория
Мир
Дата публикации

Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Кремль кичится запуском "Цикрона"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

14 сентября страна-агрессорка Россия официально подтвердила, что осуществила запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по цели в Баренцевом море. Что важно понимать, это произошло в рамках совместных военных учений с Беларусью "Запад-2025".

Главные тезисы

  • Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября.
  • НАТО объявил о старте операции Eastern Sentry после вторжения российских дронов в Польшу.

Кремль кичится запуском "Цикрона"

Как утверждает Минобороны РФ, в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.

Также указано, что запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” осуществил экипаж фрегата “Адмирал Головко”.

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолёт смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142.

По данным объективного контроля, который получали в режиме реального времени, цель была ликвидирована точным попаданием.

Российское оборонное ведомство также уверяет, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Как уже упоминалось ранее, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" стартовали 12 сентября.

Обе страны уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не предусматривают атаку на членов НАТО.

