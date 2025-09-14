Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

14 сентября страна-агрессорка Россия официально подтвердила, что осуществила запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по цели в Баренцевом море. Что важно понимать, это произошло в рамках совместных военных учений с Беларусью "Запад-2025".
Главные тезисы
- Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября.
- НАТО объявил о старте операции Eastern Sentry после вторжения российских дронов в Польшу.
Кремль кичится запуском "Цикрона"
Как утверждает Минобороны РФ, в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.
Также указано, что запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” осуществил экипаж фрегата “Адмирал Головко”.
По данным объективного контроля, который получали в режиме реального времени, цель была ликвидирована точным попаданием.
Российское оборонное ведомство также уверяет, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.
Как уже упоминалось ранее, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" стартовали 12 сентября.
Обе страны уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не предусматривают атаку на членов НАТО.
