Издание The Wall Street Journal (WSJ) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин бросил вызов американскому лидеру Дональду Трампу, усилив террор против Украины. Журналисты объяснили, чего на самом деле добивается нелегитимный президент РФ.

Чего на самом деле добивается Путин

Как заявили журналисты, усиление российского террора против Украины указывает на масштабирование производства боеприпасов в стране-агрессорке.

Кроме того, это также подтверждает, что Путин настроен достичь своей цели — сломить Украину военными средствами.

Самые интенсивные бомбардировки россиянам украинских городов произошли этим летом. Во время больших атак сотни беспилотников заполняют небо, некоторые из них окружают цель и кружат над ней, в то время как ошибочные цели сковывают украинскую противовоздушную оборону.

Несмотря на то, что Украина успешно сбивает большинство враждеских целей, многие российские дроны и ракеты продолжают наносить ущерб населению и инфраструктуре.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Путин часто усиливал удары сразу после имитации мирных переговоров по завершению войны.

Коварный план диктатора объяснил Дэниел Мили, геополитический аналитик Института изучения войны: