Путин бросил новый вызов Трампу — какая цель
Категория
Политика
Дата публикации

Путин бросил новый вызов Трампу — какая цель

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal (WSJ) обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин бросил вызов американскому лидеру Дональду Трампу, усилив террор против Украины. Журналисты объяснили, чего на самом деле добивается нелегитимный президент РФ.

Главные тезисы

  • Путин до сих пор не отказался от цели сломать и захватить всю Украину.
  • Он также активно пытается рассорить США и Европу.

Чего на самом деле добивается Путин

Как заявили журналисты, усиление российского террора против Украины указывает на масштабирование производства боеприпасов в стране-агрессорке.

Кроме того, это также подтверждает, что Путин настроен достичь своей цели — сломить Украину военными средствами.

Самые интенсивные бомбардировки россиянам украинских городов произошли этим летом. Во время больших атак сотни беспилотников заполняют небо, некоторые из них окружают цель и кружат над ней, в то время как ошибочные цели сковывают украинскую противовоздушную оборону.

Несмотря на то, что Украина успешно сбивает большинство враждеских целей, многие российские дроны и ракеты продолжают наносить ущерб населению и инфраструктуре.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Путин часто усиливал удары сразу после имитации мирных переговоров по завершению войны.

Коварный план диктатора объяснил Дэниел Мили, геополитический аналитик Института изучения войны:

Это часть более масштабной когнитивной войны, целью которой является посеять разногласия между США и международными партнерами, подавая противоречивые сигналы об их заинтересованности в заключении мирного соглашения.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят санкции против ключевых союзников России
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит замороженные активы РФ — прогноз Минфина
Марченко озвучил оптимистический прогноз
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины
Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?