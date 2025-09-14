Когда Украина получит замороженные активы РФ — прогноз Минфина

Как считает глава Минфина Сергей Марченко, официальный Брюссель найдет инструменты, которые обеспечат предоставление Украине по крайней мере части замороженных активов РФ уже в ближайшем будущем.

Марченко озвучил оптимистический прогноз

По словам главы Минфина, лидеры Европы действительно очень творческие и настроены найти способы передать российские замороженные активы без настоящей конфискации.

Они готовы предоставить нам ссуду, они масштабируют замороженные активы, готовят разные механизмы. Сергей Марченко Министр финансов Украины

На этом фоне он озвучил прогноз, что Украина в скором времени получит "по крайней мере часть" из замороженных активов РФ.

Марченко также предупредил, что в 2026 году наша страна потребует большей финансовой поддержки, чем в этом году.

Война продолжается, мы еще не увидели последней стадии этой войны, поэтому должны подготовить наших военных и наш народ и наше общество к еще одному году войны, — заявил он. Поделиться

Более того, указано, что Сергей Марченко оценил потребности Украины во внешнем финансировании на уровне 16 млрд евро.

Кстати, недавно стало известно, что официальный Брюссель предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину.

Речь идет о том, чтобы заменить деньги, перечисленные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.