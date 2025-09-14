Когда Украина получит замороженные активы РФ — прогноз Минфина
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда Украина получит замороженные активы РФ — прогноз Минфина

Марченко озвучил оптимистический прогноз
Читати українською

Как считает глава Минфина Сергей Марченко, официальный Брюссель найдет инструменты, которые обеспечат предоставление Украине по крайней мере части замороженных активов РФ уже в ближайшем будущем.

Главные тезисы

  • Украина может получить финансовую поддержку и активы от Европы без настоящей конфискации.
  • Минфин предусматривает потребность Украины во внешнем финансировании в размере 16 млрд евро.

Марченко озвучил оптимистический прогноз

По словам главы Минфина, лидеры Европы действительно очень творческие и настроены найти способы передать российские замороженные активы без настоящей конфискации.

Они готовы предоставить нам ссуду, они масштабируют замороженные активы, готовят разные механизмы.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Министр финансов Украины

На этом фоне он озвучил прогноз, что Украина в скором времени получит "по крайней мере часть" из замороженных активов РФ.

Марченко также предупредил, что в 2026 году наша страна потребует большей финансовой поддержки, чем в этом году.

Война продолжается, мы еще не увидели последней стадии этой войны, поэтому должны подготовить наших военных и наш народ и наше общество к еще одному году войны, — заявил он.

Более того, указано, что Сергей Марченко оценил потребности Украины во внешнем финансировании на уровне 16 млрд евро.

Кстати, недавно стало известно, что официальный Брюссель предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину.

Речь идет о том, чтобы заменить деньги, перечисленные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я готов". Трамп выдвинул НАТО ультиматум касательно России
Donald Trump
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вторжение российских дронов в Польшу. Рубио начал оправдывать РФ
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины
Келлог уверен в мощи Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?