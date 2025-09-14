Вторжение российских дронов в Польшу. Рубио начал оправдывать РФ
Вторжение российских дронов в Польшу. Рубио начал оправдывать РФ

Рубио
Источник:  Reuters

Глава Госдепа США Марко Рубио считает неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, однако до сих пор сомневается, что страна-агрессорка РФ намеренно направила их на польскую территорию.

Главные тезисы

  • Команда Трампа до сих пор ищет доказательства преднамеренной атаки России на Польшу.
  • Если они будут найдены, это будет свидетельствовать о "серьезной эскалации".

Рубио до сих пор оправдывает Россию

По словам шефа американской дипломатии, в США считают инцидент с российскими дронами в Польше "недопустимым, грустным и опасным событием".

Однако команда Дональда Трампа до сих пор питает надежду, что атака РФ не была целенаправленной.

Нет никаких сомнений: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены непосредственно на Польшу.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Американский дипломат также отметил, что если окажется, что дроны действительно были нацелены на Польшу, если будут приведены убедительные доказательства, то это станет шагом к новой "серьезной эскалации".

Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы, — добавил Марко Рубио.

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники, по меньшей мере, 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

