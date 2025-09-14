Вторжение российских дронов в Польшу. Рубио начал оправдывать РФ

Глава Госдепа США Марко Рубио считает неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, однако до сих пор сомневается, что страна-агрессорка РФ намеренно направила их на польскую территорию.
Главные тезисы
- Команда Трампа до сих пор ищет доказательства преднамеренной атаки России на Польшу.
- Если они будут найдены, это будет свидетельствовать о "серьезной эскалации".
Рубио до сих пор оправдывает Россию
По словам шефа американской дипломатии, в США считают инцидент с российскими дронами в Польше "недопустимым, грустным и опасным событием".
Однако команда Дональда Трампа до сих пор питает надежду, что атака РФ не была целенаправленной.
Американский дипломат также отметил, что если окажется, что дроны действительно были нацелены на Польшу, если будут приведены убедительные доказательства, то это станет шагом к новой "серьезной эскалации".
Как уже упоминалось ранее, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники, по меньшей мере, 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-