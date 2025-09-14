Вторгнення російських дронів у Польщу. Рубіо почав виправдовувати РФ

Очільник Держдепу США Марко Рубіо вважає неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, проте досі має сумнів, що країна-агресорка РФ навмисно спрямувала їх на польську територію.
Головні тези:
- Команда Трампа досі шукає докази умисної атаки Росії на Польщу.
- Якщо вони будуть знайдені, то це свідчитиме про “серйозну ескалацію".
Рубіо досі виправдовує Росію
За словами шефа американської дипломатії, у США вважають інцидент з російськими дронами у Польщі "неприпустимою, сумною і небезпечною подією".
Однак команда Дональда Трампа досі плекає надію, що атака РФ не була цілеспрямованою.
Американський дипломат також наголосив: якщо виявиться, що дрони дійсно були націлені на Польщу, якщо будуть наведені переконливі докази, то це стане кроком до нової “серйозної ескалації".
Як уже згадувалося раніше, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-