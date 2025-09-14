Вторгнення російських дронів у Польщу. Рубіо почав виправдовувати РФ
Вторгнення російських дронів у Польщу. Рубіо почав виправдовувати РФ

Рубіо
Джерело:  Reuters

Очільник Держдепу США Марко Рубіо вважає неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, проте досі має сумнів, що країна-агресорка РФ навмисно спрямувала їх на польську територію.

Головні тези:

  • Команда Трампа досі шукає докази умисної атаки Росії на Польщу.
  • Якщо вони будуть знайдені, то це свідчитиме про “серйозну ескалацію".

Рубіо досі виправдовує Росію

За словами шефа американської дипломатії, у США вважають інцидент з російськими дронами у Польщі "неприпустимою, сумною і небезпечною подією".

Однак команда Дональда Трампа досі плекає надію, що атака РФ не була цілеспрямованою.

Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Американський дипломат також наголосив: якщо виявиться, що дрони дійсно були націлені на Польщу, якщо будуть наведені переконливі докази, то це стане кроком до нової “серйозної ескалації".

Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки, — додав Марко Рубіо.

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

