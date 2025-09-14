Україна вдарила по НПЗ у Ленінградській області РФ — відео

Уночі 14 вересня українські ударні безпілотники здійснили успішну атаку на нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії. Після цього на ворожому об'єкті почалася масштабна пожежа.
Головні тези:
- Дрони уразили "Кірішінефтеоргсинтез" (КІНЕФ), який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
- Загалом Міноборони РФ звітує про знешкодження десятків українських БПЛА.
“Бавовна” в Росії 14 вересня — перші подробиці
За словами очевидців, одразу після атаки на території підприємства почали лунати гучні вибухи та спалахнула пожежа.
Що важливо розуміти, цього разу під удар України потрапив Киришський НПЗ.
Він входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність більше 20 млн тонн нафти на рік.
Окрім того, відомо, що "Кірішінефтеоргсинтез" (КІНЕФ) знаходиться на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною.
Він розташований у місті Кіріші Ленінградської області та належить до дочірніх підприємств компанії "Сургутнафтогаз".
Цей об'єкт займається виробництвом широкого спектру нафтопродуктів: йдеться про бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші.
За словами фахівців, саме КІНЕФ забезпечує значну частину потреб Росії в нафтопродуктах і є важливим елементом енергетичної інфраструктури країни.
Вранці Міноборони РФ почало стверджувати, що сили ППО протягом ночі нібито знищили і перехопили 80 українських дронів:
30 — над Брянською областю,
15 — над територією тимчасово окупованого Криму,
12 — над Смоленською областю,
10 — над Калузькою,
5 — над Новгородською,
3 — над акваторією Азовського моря,
2 — над Ленінградською областю, по одному над Орловською, Рязанською та Ростовською.
