Украина ударила по НПЗ в Ленинградской области РФ — видео

Ночью 14 сентября украинские ударные беспилотники совершили успешную атаку на нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. После этого на вражеском объекте начался масштабный пожар.
Главные тезисы
- Дроны поразили "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
- В целом Минобороны РФ отчитывается об обезвреживании десятков украинских БПЛА.
"Бавовна" в России 14 сентября — первые подробности
По словам очевидцев, сразу после атаки на территории предприятия раздались громкие взрывы и вспыхнул пожар.
Что важно понимать, в этот раз под удар Украины попал Киришский НПЗ.
Он входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность более 20 млн. тонн нефти в год.
Кроме того, известно, что "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) находится на расстоянии более 800 километров от границы с Украиной.
Он расположен в Кирише Ленинградской области и принадлежит к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".
Этот объект занимается производством широкого спектра нефтепродуктов: речь идет о бензине, дизельном топливе, авиационном топливе и других.
По словам специалистов, именно КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важнейшим элементом энергетической инфраструктуры страны.
Утром Минобороны РФ начало утверждать, что силы ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 80 украинских дронов:
30 — над Брянской областью,
15 — над территорией временно оккупированного Крыма,
12 — над Смоленской областью,
10 — над Калужской,
5 — над Новгородской,
3 — над акваторией Азовского моря,
2 — над Ленинградской областью, по одному над Орловской, Рязанской и Ростовской.
