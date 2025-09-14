Украина ударила по НПЗ в Ленинградской области РФ — видео

Ночью 14 сентября украинские ударные беспилотники совершили успешную атаку на нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. После этого на вражеском объекте начался масштабный пожар.

"Бавовна" в России 14 сентября — первые подробности

По словам очевидцев, сразу после атаки на территории предприятия раздались громкие взрывы и вспыхнул пожар.

Что важно понимать, в этот раз под удар Украины попал Киришский НПЗ.

Он входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность более 20 млн. тонн нефти в год.

Кроме того, известно, что "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) находится на расстоянии более 800 километров от границы с Украиной.

Он расположен в Кирише Ленинградской области и принадлежит к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".

Этот объект занимается производством широкого спектра нефтепродуктов: речь идет о бензине, дизельном топливе, авиационном топливе и других.

По словам специалистов, именно КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важнейшим элементом энергетической инфраструктуры страны.

Утром Минобороны РФ начало утверждать, что силы ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 80 украинских дронов: