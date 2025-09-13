"Я готовий". Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Росії

13 вересня американський лідер Дональд Трамп опублікував зміст листа до країн НАТО, в якому він обіцяє ввести санкції проти Росії, якщо члени Альянсу зроблять те ж саме, а також повність відмовляться від російської нафти.
Головні тези:
- Трамп скаржиться, що НАТО зробив замало, щоб зупинити Росію.
- Він також цинічно збрехав, що це “війна Байдена та Зеленського”.
Трамп вигадав нову вимогу для введення санкцій проти РФ
На цьому тлі американський лідер почав скаржитися, що увесь цей час відданість НАТО перемозі України була далеко не 100-відсотковою.
Ба більше, він додав, що обсяги купівлі російської нафти деякими країнами були шокуючими.
На переконання Трампа, введення Альянсом 50-100% мит для Китаю, які будуть повністю скасовані після закінчення війни, також буде важливим крок на цьому шляху.
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Китай має сильний контроль та вплив на Росію, а потужні мита здатні послабити цей вплив.
Він також цинічно додав, що це “війна Байдена і Зеленського”, а не Трампа та Путіна.
