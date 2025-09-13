"Я готовий". Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я готовий". Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Росії

Donald Trump
Трамп

13 вересня американський лідер Дональд Трамп опублікував зміст листа до країн НАТО, в якому він обіцяє ввести санкції проти Росії, якщо члени Альянсу зроблять те ж саме, а також повність відмовляться від російської нафти.

Головні тези:

  • Трамп скаржиться, що НАТО зробив замало, щоб зупинити Росію.
  • Він також цинічно збрехав, що це “війна Байдена та Зеленського”.

Трамп вигадав нову вимогу для введення санкцій проти РФ

Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме, а також коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі американський лідер почав скаржитися, що увесь цей час відданість НАТО перемозі України була далеко не 100-відсотковою.

Ба більше, він додав, що обсяги купівлі російської нафти деякими країнами були шокуючими.

Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Просто скажіть, коли?

Фото: скриншот

На переконання Трампа, введення Альянсом 50-100% мит для Китаю, які будуть повністю скасовані після закінчення війни, також буде важливим крок на цьому шляху.

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Китай має сильний контроль та вплив на Росію, а потужні мита здатні послабити цей вплив.

Він також цинічно додав, що це “війна Байдена і Зеленського”, а не Трампа та Путіна.

Я тут лише для того, щоб допомогти її зупинити і врятувати тисячі російських і українських життів (7 118 життів втрачено лише за останній тиждень. БЕЗУМСТВО!). Якщо НАТО зробить так, як я кажу, ВІЙНА швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів. Дякую за вашу увагу до цього питання!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа
Сікорський розкритикував підхід Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нова зустріч Трампа й Путіна — де та коли
Путін та Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?