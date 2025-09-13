"Я готовий". Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Росії

13 вересня американський лідер Дональд Трамп опублікував зміст листа до країн НАТО, в якому він обіцяє ввести санкції проти Росії, якщо члени Альянсу зроблять те ж саме, а також повність відмовляться від російської нафти.

Трамп вигадав нову вимогу для введення санкцій проти РФ

Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме, а також коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер почав скаржитися, що увесь цей час відданість НАТО перемозі України була далеко не 100-відсотковою.

Ба більше, він додав, що обсяги купівлі російської нафти деякими країнами були шокуючими.

Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Просто скажіть, коли? Поширити

Фото: скриншот

На переконання Трампа, введення Альянсом 50-100% мит для Китаю, які будуть повністю скасовані після закінчення війни, також буде важливим крок на цьому шляху.

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що Китай має сильний контроль та вплив на Росію, а потужні мита здатні послабити цей вплив.

Він також цинічно додав, що це “війна Байдена і Зеленського”, а не Трампа та Путіна.