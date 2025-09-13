Нова зустріч Трампа й Путіна — де та коли

Згідно з даними видання New Straits Times, американський лідер Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні під час свого візиту до Малайзії.
Головні тези:
- Нова зустріч може відбутися під час саміту АСЕАН.
- Він збирає лідерів 10 держав Південно-Східної Азії та їхніх партнерів.
Трамп та Путін зустрінуться в Малайзії?
З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.
Він офіційно підтвердив, що Трамп, Путін, а також прем’єр-міністр Китаю Лі Цян візьмуть участь у 47-му саміті АСЕАН.
Що важливо розуміти, він відбудеться в жовтні у Куала-Лумпурі.
Окрім того, наголошується, що під час візиту до Пекіна Анвар зустрівся з Путіним, який "серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії".
Журналісти звертають увагу на те, що щорічний саміт АСЕАН збирає лідерів 10 держав Південно-Східної Азії та їхніх союзників.
Головна мета зустрічі — обговорення безпеки, економіки, торгівлі та глобальних викликів.
