Нова зустріч Трампа й Путіна — де та коли

Згідно з даними видання New Straits Times, американський лідер Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні під час свого візиту до Малайзії.

Трамп та Путін зустрінуться в Малайзії?

З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.

Він офіційно підтвердив, що Трамп, Путін, а також прем’єр-міністр Китаю Лі Цян візьмуть участь у 47-му саміті АСЕАН.

Що важливо розуміти, він відбудеться в жовтні у Куала-Лумпурі.

Нам пощастило. Попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив і повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустріччю в АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній, — наголосив Анвар. Поширити

Окрім того, наголошується, що під час візиту до Пекіна Анвар зустрівся з Путіним, який "серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії".

Журналісти звертають увагу на те, що щорічний саміт АСЕАН збирає лідерів 10 держав Південно-Східної Азії та їхніх союзників.

Головна мета зустрічі — обговорення безпеки, економіки, торгівлі та глобальних викликів.