Новая встреча Трампа и Путина — где и когда

Согласно данным издания New Straits Times, американский лидер Дональд Трамп может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре во время своего визита в Малайзию.

Трамп и Путин встретятся в Малайзии?

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Он официально подтвердил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян примут участие в 47-м саммите АСЕАН.

Что важно понимать, он состоится в октябре в Куала-Лумпуре.

Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать, — подчеркнул Анвар. Поделиться

Кроме того, указано, что во время визита в Пекин Анвар встретился с Путиным, который "серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".

Журналисты обращают внимание на то, что ежегодный саммит АСЕАН собирает лидеров 10 государств Юго-Восточной Азии и их союзников.

Главная цель встречи — обсуждение безопасности, экономики, торговли и глобальных вызовов.