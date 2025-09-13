США вводят санкции против ключевых союзников России
Категория
Экономика
Дата публикации

США вводят санкции против ключевых союзников России

Трамп
Читати українською
Источник:  online.ua

Министерство торговли США опубликовало список компаний по которым введут практически полный запрет на экспорт товаров в Штаты. Под новый санкционный удар команды Дональда Трампа попадут гиганты, поставлявшие товары в страну-агрессорку России.

Главные тезисы

  • Министерство торговли США уже объяснило свое новое решение.
  • Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что его терпение по отношению к Путину "быстро иссякает".

США все же усиливают давление на Россию

В документе Министерства торговли США указано, что под новые ограничения попали:

  • 23 компании из Китая;

  • 3 из Турции;

  • 2 из ОАЭ,

  • по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Американские власти обращают внимание на то, что указанные компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Более того, указано, что они поставляли американскую продукцию без необходимых разрешительных документов.

Министерство торговли США официально подтвердило, что правительство США признало эти организации действующими вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Что важно понимать, 12 сентября американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пригрозил новыми санкциями против России.

Глава Белого дома снова начал утверждать, что его терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину "быстро иссякает".

Это очень сильно ударит по банкам, а также будет связано с нефтью и тарифами, — анонсировал Трамп будущие санкции против РФ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается от G7 введения вторичных санкций против РФ
Трамп рассчитывает на эффект вторичных санкций
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Получили Аляску". Сикорский публично пристыдил Трампа
Сикорский раскритиковал подход Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?