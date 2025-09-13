США вводят санкции против ключевых союзников России

Министерство торговли США опубликовало список компаний по которым введут практически полный запрет на экспорт товаров в Штаты. Под новый санкционный удар команды Дональда Трампа попадут гиганты, поставлявшие товары в страну-агрессорку России.

США все же усиливают давление на Россию

В документе Министерства торговли США указано, что под новые ограничения попали:

23 компании из Китая;

3 из Турции;

2 из ОАЭ,

по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Американские власти обращают внимание на то, что указанные компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Более того, указано, что они поставляли американскую продукцию без необходимых разрешительных документов.

Министерство торговли США официально подтвердило, что правительство США признало эти организации действующими вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Что важно понимать, 12 сентября американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пригрозил новыми санкциями против России.

Глава Белого дома снова начал утверждать, что его терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину "быстро иссякает".