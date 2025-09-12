"Получили Аляску". Сикорский публично пристыдил Трампа

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский пожаловался на то, что президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, однако устроил российскому диктатору Владимиру Путину роскошный саммит на Аляске.

Сикорский раскритиковал подход Трампа

По мнению главы МИД Польши, международное сообщество должно изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина.

Мы должны убедить его в том, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам следует ввести более жесткие санкции против России. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Как отметил шеф польской дипломатии, страну-агрессорку важно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины.

На этом фоне Радослав Сикорский подверг критике недавние решения Дональда Трампа в отношении России.

Мы должны были получить санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы сказали, нападения усилились, — пристыдил президента США польский дипломат.

Кроме того, Сикорский во время визита в Киев отреагировал на заявление Трампа, в котором глава Белого дома предположил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть "ошибкой". По его словам, это была не случайность.