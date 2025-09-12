"Получили Аляску". Сикорский публично пристыдил Трампа

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский пожаловался на то, что президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, однако устроил российскому диктатору Владимиру Путину роскошный саммит на Аляске.
Главные тезисы
- Сикорский считает, что Россию могут остановить только жесткие санкции.
- Он до сих пор ожидает, что Трамп их введет против РФ, как он и обещал.
Сикорский раскритиковал подход Трампа
По мнению главы МИД Польши, международное сообщество должно изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина.
Как отметил шеф польской дипломатии, страну-агрессорку важно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины.
На этом фоне Радослав Сикорский подверг критике недавние решения Дональда Трампа в отношении России.
Кроме того, Сикорский во время визита в Киев отреагировал на заявление Трампа, в котором глава Белого дома предположил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть "ошибкой". По его словам, это была не случайность.
