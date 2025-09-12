"Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши". Орбан начал запугивать Польшу

Венгерский лидер Виктор Орбан назвал неприемлемым явлением российские дроны над Польшей, однако он также стал утверждать, что это ожидалось. На этом фоне пророссийский политик добавил, что войны не избежать, особенно Польши.

Орбан снова начал сеять панику в Европе

Венгерский премьер призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что это произошло в Польше.

Он начал утверждать, что венгры считают поляков своими друзьями и переживают за них.

Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По словам пророссийского политика, инцидент с российскими дронами является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, "в которых мы живем каждый день".

На этом фоне он заявил, что "угроза войны неизбежна".

Орбан начал уверять, что венгры не вовлечены в войну, они держат дистанцию, а "поляки в ней по уши".