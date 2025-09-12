"Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха". Орбан почав залякувати Польщу

Угорський лідер Віктор Орбан назвав неприйнятним явищем російські дрони над Польщею, однак він також почав стверджувати, що це було очікувано. На цьому тлі проросійський політик додав, що війни вже не уникнути, особливо Польщі.

Орбан знову почав сіяти паніку в Європі

Угорський прем’єр закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі.

Він почав стверджувати, що угорці вважають поляків своїми друзями та переживають за них.

Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

За словами проросійського політика, інцидент з російськими дронами є втіленням або притчею про небезпечні обставини, “в яких ми живемо щодня”.

На цьому тлі він заявив, що "загроза війни неминуча".

Орбан почав запевняти, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, а "поляки в ній по вуха".