"Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха". Орбан почав залякувати Польщу

Угорський лідер Віктор Орбан назвав неприйнятним явищем російські дрони над Польщею, однак він також почав стверджувати, що це було очікувано. На цьому тлі проросійський політик додав, що війни вже не уникнути, особливо Польщі.
Головні тези:
- Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.
- Він також додав, що угорці повинні робити все можливе, щоб не бути втягнутими у війну.
Орбан знову почав сіяти паніку в Європі
Угорський прем’єр закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі.
Він почав стверджувати, що угорці вважають поляків своїми друзями та переживають за них.
За словами проросійського політика, інцидент з російськими дронами є втіленням або притчею про небезпечні обставини, “в яких ми живемо щодня”.
На цьому тлі він заявив, що "загроза війни неминуча".
Орбан почав запевняти, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, а "поляки в ній по вуха".
Як уже згадувалося раніше, у ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.
