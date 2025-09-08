Орбан цинічно прогнозує поділ України на три частини
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан цинічно прогнозує поділ України на три частини

Орбан
Джерело:  Magyar Nemzet

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що в результаті поточних переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

Головні тези:

  • Віктор Орбан цинічно заявив про поділ України на три частини: російську, демілітаризовану та західну.
  • Орбан виклав свої прогнози щодо майбутнього України, наголосивши на існуванні російської зони та підтримці поділу країни.
  • Прем'єр-міністр Угорщини виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, пропонуючи стратегічне співробітництво з Росією.

Орбан зробив цинічну заяву щодо майбутнього України

За його словами, теперішні дискусії в Європі про гарантії безпеки фактично вже визнають існування "російської зони", а наразі обговорюється тільки її розмір та формат. Орбан наголосив, що питання, яке стосується так званої демілітаризованої зони, поки теж відкрите.

Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом поділу України стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна включати.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Крім того, Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, зазначивши, що це начебто призведе до війни з РФ та розвалить економіку Європи.

Водночас він закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала б "стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан публічно пригрозив Зеленському на тлі гучного конфлікту
Орбан знову вдається до погроз
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Кошта спробує вмовити Орбана
Кошта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄC ігнорує скаргу Угорщини на удари по "Дружбі" — команда Орбана лютує
Петер Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?