Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що в результаті поточних переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони — російську, демілітаризовану та західну.
Головні тези:
- Віктор Орбан цинічно заявив про поділ України на три частини: російську, демілітаризовану та західну.
- Орбан виклав свої прогнози щодо майбутнього України, наголосивши на існуванні російської зони та підтримці поділу країни.
- Прем'єр-міністр Угорщини виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, пропонуючи стратегічне співробітництво з Росією.
Орбан зробив цинічну заяву щодо майбутнього України
За його словами, теперішні дискусії в Європі про гарантії безпеки фактично вже визнають існування "російської зони", а наразі обговорюється тільки її розмір та формат. Орбан наголосив, що питання, яке стосується так званої демілітаризованої зони, поки теж відкрите.
Крім того, Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, зазначивши, що це начебто призведе до війни з РФ та розвалить економіку Європи.
