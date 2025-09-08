Орбан цинічно прогнозує поділ України на три частини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що в результаті поточних переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

Орбан зробив цинічну заяву щодо майбутнього України

За його словами, теперішні дискусії в Європі про гарантії безпеки фактично вже визнають існування "російської зони", а наразі обговорюється тільки її розмір та формат. Орбан наголосив, що питання, яке стосується так званої демілітаризованої зони, поки теж відкрите.

Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом поділу України стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна включати. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Крім того, Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, зазначивши, що це начебто призведе до війни з РФ та розвалить економіку Європи.