Орбан публічно пригрозив Зеленському на тлі гучного конфлікту
Орбан публічно пригрозив Зеленському на тлі гучного конфлікту

Орбан знову вдається до погроз
Джерело:  Magyar Nemzet

Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає слова українського лідера Володимира Зеленського про російський нафтопровід "Дружба" "шантажем і погрозами". Ба більше, проросійський політик намагається залякати Київ, що це "матиме довготривалі наслідки".

Головні тези:

  • Угорщина та Україна переживають нову кризу у своїх політичних відносинах.
  • Київ не може ігнорувати проросійську позицію команди Орбана.

Орбан знову вдається до погроз

За словами скандального угорського політика, він пережив насичений подіями вікенд.

До прикладу, Віктор Орбан почав цинічно брехати, що президент України Володимир Зеленський відкрито погрожував Угорщині.

Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Проросійський політик безсоромно додав, що "шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС".

Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки, — публічно пригрозив Віктор Орбан.

Що важливо розуміти, наразі суттєвий вплив на позицію влади Угорщини мають українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді.

Саме вони уже кілька разів завдавали ударів по перекачувальній станції російського нафтопроводу "Дружба".

Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини, — заявив нещодавно український лідер Володимир Зеленський.

