В Орбана цинічно звинуватили Україну у "збройному нападі на ЄС" — що сталося

Євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "збройного нападу на Європейський Союз".

В Орбана лютують через атаки дронів по нафтопроводу “Дружба”

Дейч вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, аби "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".

У цьому ж руслі політик партії Віктора Орбана згадав і про вибухи на російських газогонах "Північні потоки", бездоказово стверджуючи, що їх підірвали за вказівкою "від українського державного та військового керівництва".

Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного.

Нагадаємо, минулого тижня міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн було призупинено.